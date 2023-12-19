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СПБ Биржа раскрыла свой план по разблокировке активов

СПБ Биржа предложит подразделению Минфина США стратегию разблокировки активов

19 декабря, 10:19
<p>Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/team-of-stockbrokers-are-having-a-conversation-in-a-dark-office-with-display-screens-analyzing-data-graphs-and-reports-for-investment-purposes-creative-teamwork-traders_9277155.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">standret / freepik</a></p>

Фото © standret / freepik

СПБ Биржа согласовала с международными юридическими консультантами стратегию разблокировки активов. Об этом сообщается во вторник, 19 декабря в телеграм-канале торговой площадки.

Действовать решено через вывод из-под санкций СПБ Банка — расчётного депозитария, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов. Сделать это позволить уменьшения доли СПБ Биржи в уставном капитале банка. Затем площадка надеется получить специальную лицензию, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов. Выдать её должен OFAC (Office of Foreign Assets Control,) — подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций.

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Напомним, что 2 ноября СПБ Биржа подпала под санкции США. Под ограничениями оказалось 31,05% активов клиентов. Площадка была вынуждена приостановить торговлю иностранными ценными бумагами, а спустя три недели появилась информация, что СПБ биржа подала документы о банкротстве в Арбитражный суд, из-за чего её акции на торгах обвалились до исторического минимума, но сама площадка эти сведения вскоре опровергла.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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