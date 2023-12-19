СПБ Биржа раскрыла свой план по разблокировке активов СПБ Биржа предложит подразделению Минфина США стратегию разблокировки активов 19 декабря, 10:19 Фото © standret / freepik

СПБ Биржа согласовала с международными юридическими консультантами стратегию разблокировки активов. Об этом сообщается во вторник, 19 декабря в телеграм-канале торговой площадки.

Действовать решено через вывод из-под санкций СПБ Банка — расчётного депозитария, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов. Сделать это позволить уменьшения доли СПБ Биржи в уставном капитале банка. Затем площадка надеется получить специальную лицензию, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов. Выдать её должен OFAC (Office of Foreign Assets Control,) — подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций.

Напомним, что 2 ноября СПБ Биржа подпала под санкции США. Под ограничениями оказалось 31,05% активов клиентов. Площадка была вынуждена приостановить торговлю иностранными ценными бумагами, а спустя три недели появилась информация, что СПБ биржа подала документы о банкротстве в Арбитражный суд, из-за чего её акции на торгах обвалились до исторического минимума, но сама площадка эти сведения вскоре опровергла.

Авторы Марина Калегина