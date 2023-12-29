Психолог дала 4 совета, как сделать из новогодних праздников "источник вдохновения" Эксперт Андриевская призвала не смотреть на блогеров, подводя итоги года 29 декабря, 08:07 Эксперт Андриевская призвала не смотреть на блогеров, подводя собственные итоги года. Обложка © Shutterstock

В декабре россияне испытывают сильный стресс из-за приближающихся праздников и необходимости к ним подготовиться, поэтому лучше разумно распределить свои силы и сосредоточиться на том, что действительно важно. Об этом "Газете.ru" сообщила психолог Ирина Андриевская.

"Чтобы избежать состояния выжатого лимона на январских, подготовку к Новому году надо использовать как источник вдохновения. Постарайтесь нагулять праздничное настроение и предвкушение долгожданного отдыха. Главное — не откладывайте выбор подарков на последний день, и тогда новогодний шопинг может превратиться в терапевтический", — подчеркнула она.

Во-первых, нужно заранее проанализировать весь список мероприятий, которые ожидаются в январские каникулы, и решить, какие действительно необходимы, а от чего можно отказаться. Бесконечная суета не должна стать причиной усталости. Лучше в своём графике найти время и на заботу о себе. Также важно придерживаться привычного распорядка сна и бодрствования.

Во-вторых, следует чётко понять, какой вид отдыха необходим именно вам, ведь каждый из нас по-своему восстанавливает утраченную энергию. Кто-то привык заниматься активными видами спорта, а кто-то хотел бы побыть с друзьями или отправиться на выставку. По словам психолога, длительные выходные — это хороший повод сделать то, на что никак не хватало времени: освоить новое хобби, дочитать книгу, записаться на курсы йоги или танцев.

В-третьих, следует отказаться от принципа начать новый год "с чистого листа". Даже если вы не успели завершить какие-то дела накануне каникул, не стоит винить себя. Нужно помнить, что 1 января — это просто очередная дата в календаре, а избыточное внимание к ней приведёт к стрессу, ведь не всегда удаётся поменять свою жизнь, и накопившийся груз проблем может остаться и на будущий год.

В-четвёртых, никогда не обращайте внимание на итоги года, которые подводят в соцсетях известные блогеры. Их успехи зачастую оказываются лишь ширмой, прикрывающей ворох проблем. Не следует ориентироваться на их стиль и темп жизни, а новогодние праздники лучше встретить без угрызений совести. Психолог напомнила, что расстройство из-за недостигнутых целей лишь отнимает силы.

Ранее Лайф рассказал, как одиноким людям счастливо встретить Новый год. Прежде всего нужно составить план праздника, включив туда все активности, которые по-настоящему приносят радость. Будет не лишним украсить и свой дом, даже если не планируются гости.

Авторы Татьяна Миссуми