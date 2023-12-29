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29 декабря, 08:41

"Российское казачество" поздравило 6-ю бригаду имени Платова с днём рождения

Сегодня день рождения отмечает 6-я отдельная гвардейская мотострелковая лисичанская казачья бригада имени Матвея Ивановича Платова. С торжественной датой бойцов поздравил портал "Российское казачество" и пожелал здоровья и удачи на службе.

"Российское казачество" поздравило 6-ю бригаду имени Платова с днём рождения. Видео © t.me / Российское казачество

Казаки начали бороться с противником с самого начала. Ядро будущего полка сформировалось ещё 6 апреля 2014 года, когда активисты, несогласные с националистическим режимом, захватили здание СБУ в Луганске. А 1 января 2023-го на базе 6-го ОМСП (К) была создана 6-я гвардейская отдельная мотострелковая лисичанская казачья бригада и сохранила за собой все регалии полка.

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Ранее Лайф рассказывал, как казаки 6-й казачьей лисичанской бригады имени Матвея Платова наносят удары по ВСУ на Северском направлении. Они продолжают наращивать давление на противника, потери которого ежесуточно составляют до взвода личного состава.

Обложка ©

VK / 6-й казачий полк им. М. Платова

Николь Вербер
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