Сегодня день рождения отмечает 6-я отдельная гвардейская мотострелковая лисичанская казачья бригада имени Матвея Ивановича Платова. С торжественной датой бойцов поздравил портал "Российское казачество" и пожелал здоровья и удачи на службе.

Казаки начали бороться с противником с самого начала. Ядро будущего полка сформировалось ещё 6 апреля 2014 года, когда активисты, несогласные с националистическим режимом, захватили здание СБУ в Луганске. А 1 января 2023-го на базе 6-го ОМСП (К) была создана 6-я гвардейская отдельная мотострелковая лисичанская казачья бригада и сохранила за собой все регалии полка.