18-летний пироман за одну ночь поджёг 25 автомобилей во французской коммуне

Правоохранительные органы задержали во Франции 18-летнего жителя, который поджёг 25 автомобилей в ночь с 26 на 27 декабря. Об этом сообщили на телеканале BFMTV.

"Восемнадцатилетний мужчина был задержан и помещён под стражу по подозрению в поджоге 25 автомобилей в Туаре", — говорится в сообщении.

По информации телеканала, мужчину поместили под стражу через сутки после инцидента. За массовый поджог ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об обстоятельствах происшествия не сообщается.