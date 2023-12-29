18-летний пироман за одну ночь поджёг 25 автомобилей во французской коммуне
BFMTV: Во Франции задержан подозреваемый в поджоге 25 машин в Туаре
Правоохранительные органы задержали во Франции 18-летнего жителя, который поджёг 25 автомобилей в ночь с 26 на 27 декабря. Об этом сообщили на телеканале BFMTV.
"Восемнадцатилетний мужчина был задержан и помещён под стражу по подозрению в поджоге 25 автомобилей в Туаре", — говорится в сообщении.
По информации телеканала, мужчину поместили под стражу через сутки после инцидента. За массовый поджог ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об обстоятельствах происшествия не сообщается.
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