Дипломат заявил, что в Германии увольняют за визит в Посольство РФ Дипломат Нечаев сообщил, что за посещение Посольства РФ в Германии могут уволить 29 декабря, 08:46 За посещение Посольства России в Германии могут уволить. Обложка © Shutterstock

В Германии сотрудника могут уволить, если он посетил российское посольство, потому что в стране продолжают преобладать русофобские настроения, особенно среди политических элит. Об этом сообщил РИА "Новости" глава дипмиссии Сергей Нечаев.

"За посещение нашего посольства можно подвергнуться увольнению, не говоря уже о публичной обструкции", — подчеркнул посол.

Нечаев добавил, что здравомыслящие немецкие политики не в силах изменить русофобский вектор, так как любые разумные призывы тут же приравниваются властями к пропаганде Кремля и "обслуживанию интересов России". Поэтому вряд ли стоит ждать глобальных изменений в отношении к Москве со стороны Берлина в ближайшее время.

Ранее в Германии анонсировали разработку очередных антироссийских санкций ЕС. При этом санкционную политику будут расширять и совершенствовать, чтобы не дать России шанса обходить ограничения, отметили в Министерстве экономики ФРГ.

Авторы Татьяна Миссуми