Дипломат заявил, что в Германии увольняют за визит в Посольство РФ
Дипломат Нечаев сообщил, что за посещение Посольства РФ в Германии могут уволить
За посещение Посольства России в Германии могут уволить. Обложка © Shutterstock
В Германии сотрудника могут уволить, если он посетил российское посольство, потому что в стране продолжают преобладать русофобские настроения, особенно среди политических элит. Об этом сообщил РИА "Новости" глава дипмиссии Сергей Нечаев.
"За посещение нашего посольства можно подвергнуться увольнению, не говоря уже о публичной обструкции", — подчеркнул посол.
Нечаев добавил, что здравомыслящие немецкие политики не в силах изменить русофобский вектор, так как любые разумные призывы тут же приравниваются властями к пропаганде Кремля и "обслуживанию интересов России". Поэтому вряд ли стоит ждать глобальных изменений в отношении к Москве со стороны Берлина в ближайшее время.
Ранее в Германии анонсировали разработку очередных антироссийских санкций ЕС. При этом санкционную политику будут расширять и совершенствовать, чтобы не дать России шанса обходить ограничения, отметили в Министерстве экономики ФРГ.