Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября
Впервые с 30 ноября курс доллара на Мосбирже опустился ниже 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.
Согласно данным торгов на 11:20 по московскому времени, доллар показал падение почти на 0,5% и был зафиксирован на отметке в 88,99 рубля. При этом уже в 11:23 американская валюта находилась на уровне 88,97 рубля. Между тем евро опустился до 98,57 рубля (-1,05%), а юань — на 0,73%, до 12,508 рубля.
Кстати, сегодня утром стало известно, что курс доллара на Украине поднялся до 38 гривен. Это произошло в результате девальвации на валютном межбанковском рынке, которая в Незалежной стимулируется местным правительством. Как пояснили аналитики, так власти пытаются выправить финансовую ситуацию, которая связана с сокращением помощи от зарубежных союзников.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV