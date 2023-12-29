Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября

Согласно данным торгов на 11:20 по московскому времени, доллар показал падение почти на 0,5% и был зафиксирован на отметке в 88,99 рубля. При этом уже в 11:23 американская валюта находилась на уровне 88,97 рубля. Между тем евро опустился до 98,57 рубля (-1,05%), а юань — на 0,73%, до 12,508 рубля.