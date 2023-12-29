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Три коварных "Гринча" похитили у детей наряженную ёлку и спалились у монастыря в Приамурье

В Тынде воры унесли с горнолыжного склона новогоднюю ёлку, которую нарядили дети

29 декабря, 09:19
В Тынде украли ёлку с горнолыжного склона. Обложка © t.me / Спортивная школа – 1

В Тынде украли ёлку с горнолыжного склона. Обложка © t.me / Спортивная школа – 1

В Тынде Амурской области на горнолыжном курорте трое неизвестных украли украшенную новогоднюю ёлку, которую установили воспитанники местной спортшколы. Об этом говорится в телеграм-канале учреждения "Спортивная школа № 1".

"На горнолыжном спуске "Усть-Корал" сегодня ночью трое неизвестных мужчин украли новогоднюю красавицу, которую с такой любовью украшали работники и воспитанники нашей спортшколы!" отмечается в тексте.

Там добавляется, что сотрудники спортшколы будут благодарны за помощь в поимке преступников. По данным местных СМИ, накануне предполагаемых грабителей видели возле монастыря, расположенного неподалёку, они как раз несли ёлку.

"Пизанская" ёлка поставила жителей российского города по разные стороны баррикад
"Пизанская" ёлка поставила жителей российского города по разные стороны баррикад

Ранее сообщалось, что житель Омска решил порадовать любимую новогодней ёлкой и украл её в соседнем дворе. А когда к нему пришли полицейские, мужчина спрятал дерево в ванной.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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