Три коварных "Гринча" похитили у детей наряженную ёлку и спалились у монастыря в Приамурье В Тынде воры унесли с горнолыжного склона новогоднюю ёлку, которую нарядили дети 29 декабря, 09:19 В Тынде украли ёлку с горнолыжного склона. Обложка © t.me / Спортивная школа – 1

В Тынде Амурской области на горнолыжном курорте трое неизвестных украли украшенную новогоднюю ёлку, которую установили воспитанники местной спортшколы. Об этом говорится в телеграм-канале учреждения "Спортивная школа № 1".

"На горнолыжном спуске "Усть-Корал" сегодня ночью трое неизвестных мужчин украли новогоднюю красавицу, которую с такой любовью украшали работники и воспитанники нашей спортшколы!" — отмечается в тексте.

Там добавляется, что сотрудники спортшколы будут благодарны за помощь в поимке преступников. По данным местных СМИ, накануне предполагаемых грабителей видели возле монастыря, расположенного неподалёку, они как раз несли ёлку.

Ранее сообщалось, что житель Омска решил порадовать любимую новогодней ёлкой и украл её в соседнем дворе. А когда к нему пришли полицейские, мужчина спрятал дерево в ванной.

Авторы Татьяна Миссуми