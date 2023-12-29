Житель Омска решил порадовать любимую новогодней ёлкой и украл её в соседнем дворе. А когда к нему пришли полицейские, мужчина спрятал дерево в ванной.

В полицию обратилась старшая по дому на улице Карбышева. Она рассказала, что в их дворе неизвестные спилили ёлочку под самый корешок. Участковый выяснил, что к хищению может быть причастен 28-летний неоднократно судимый мужчина. Вместе с братом он ножовкой спилил дерево и увёз к своей возлюбленной.

Житель Омска украл ёлку для любимой и прятал от полиции в ванной. Видео © Телеграм-канал Омской полиции

"Злоумышленники даже украсили ель, а когда к ним пришёл полицейский, спрятали в ванной комнате. Несмотря на это, участковый уполномоченный полиции Газез Тураханов нашёл и изъял похищенное, вернув его заявительнице. Теперь ёлочка, украшенная к предстоящим праздникам, радует жильцов одного из подъездов", — рассказали в омской полиции.

По факту хищения новогодней красавицы полицейские проводят проверку.