Более 100 000 человек приняли участие в акции "Российский детский Дед Мороз"

Более ста тысяч человек приняли участие в акции "Российский детский Дед Мороз", организатором которой является "Движение первых". Участники поздравили военнослужащих СВО, сотрудников Пограничной службы ФСБ РФ, врачей, спасателей, полицейских и пожарных. Дети в костюмах Снегурочки и Деда Мороза вручили им подарки, которые они сделали собственными руками.

Акция "Российский детский Дед Мороз", организованная "Движением первых". Видео © Пресс-служба "Движения первых"

"Акция "Движения первых" "Российский детский Дед Мороз" шагает по стране! В ней уже приняли участие более 100 тысяч человек. Наши юные Деды Морозы и Снегурочки поздравляют представителей тех профессий, которые помогают каждому из нас комфортно и безопасно провести Новый год в кругу семьи. Это пожарные, врачи, спасатели, военнослужащие, работники коммунальных служб. Первые своими руками готовят подарки, чтобы создать новогоднее настроение и напомнить взрослым, что Новый год — это прежде всего время чудес и исполнения желаний", — рассказал председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.

В рамках акции для детей из разных уголков России провели специальные мастер-классы по изготовлению подарков и открыток, которые были отправлены сотрудникам предприятий и спецслужб, а также военным.

Как отметили в пресс-службе Движения, акция "Российский детский Дед Мороз" направлена на популяризацию социально значимых профессий и специальностей, представители которых исполняют свой профессиональный долг в период новогодних праздников. Кроме того, мероприятия направлены на формирование новых традиций и форматов поздравления с главным праздником уходящего года.

Сотрудники различных организаций в свою очередь провели для детей познавательные экскурсии по местам работы, а также рассказали, как они планируют провести Новый год.

Акция продлится до 13 января. Участники мероприятий уже поздравили около 57 тысяч представителей разных профессий. Примечательно, что наиболее активными участниками акции стали жители Республики Дагестан, Челябинской и Мурманской областей.