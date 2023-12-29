В Якутии не согласились с тем, что местная Снегурочка — это вылитый Борис Ельцин

Глава села Майя в Якутии Алексей Неустроев опроверг, что установленная в посёлке снежная скульптура Снегурочки похожа на первого президента России Бориса Ельцина. По словам главы, такую схожесть объясняет фотошоп и незавершённость работы.

"Это какой-то шутник сфотошопил нашу незавершённую снежную скульптуру и распространил в Сеть. Наша Хаарчаана выглядит совсем не как Ельцин. Работа почти завершена", — пояснил глава села Майя Алексей Неустроев, передаёт SakhaDay.

Позже появились фото законченной версии Снегурочки. Но даже после этого жители села отметили, что статую внучки Деда Мороза красивой назвать сложно.

В Якутии нашли схожесть Снегурочки с лицом Бориса Ельцина. Фото © Sakhaday