В Якутии не согласились с тем, что местная Снегурочка — это вылитый Борис Ельцин
Глава села Майя Неустроев: Местная Снегурочка не похожа на Бориса Ельцина
Глава села Майя в Якутии Алексей Неустроев опроверг, что установленная в посёлке снежная скульптура Снегурочки похожа на первого президента России Бориса Ельцина. По словам главы, такую схожесть объясняет фотошоп и незавершённость работы.
"Это какой-то шутник сфотошопил нашу незавершённую снежную скульптуру и распространил в Сеть. Наша Хаарчаана выглядит совсем не как Ельцин. Работа почти завершена", — пояснил глава села Майя Алексей Неустроев, передаёт SakhaDay.
Позже появились фото законченной версии Снегурочки. Но даже после этого жители села отметили, что статую внучки Деда Мороза красивой назвать сложно.
В Якутии нашли схожесть Снегурочки с лицом Бориса Ельцина. Фото © Sakhaday
А ранее Лайф рассказывал, что жители приморского Артёма бурно обсуждают в Сети новогодние фигуры, которые установили на городской площади. Местных очень напугали жуткие Дед Мороз и Снегурочка возле Дома культуры. Пользователи прозвали их "ходоками во всей красе".
ТАСС / Александр Сенцов, Александр Чумичев, © VK / Новости г. Покровск и Хангаласского улуса