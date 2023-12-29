Жителям Петербурга рассказали о "подарке" от небесной канцелярии в новогоднюю ночь Синоптики сообщили, что в Петербурге ожидается похолодание в новогоднюю ночь 29 декабря, 09:36 Синоптики прогнозируют сильное похолодание в Петербурге в новогоднюю ночь. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

В Петербурге введён "жёлтый" уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий: мокрый снег, ветер, гололёд. А к новогодней ночи город накроет волна холода. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Сейчас температура в Северной столице доходит до отметки в минус 3 градуса. Городские службы просят по возможности не пользоваться личными автомобилями, а пешеходов — быть предельно осторожными, так как дороги и тротуары покрылись коркой льда. При этом в ближайшие сутки ожидаются осадки, выпадет до 5 сантиметров снежного покрова. Однако уже в новогоднюю ночь в Петербурге резко похолодает.

"31-го числа уже начинается дальнейшее похолодание, более интенсивное, когда температура пойдёт вниз и в Петербурге — на новогодние праздники, на новогоднюю ночь. Сегодня ждём в районе минус 11–13 температуру воздуха. Дневная температура будет около 10 градусов", — приводит телеканал слова главы Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Колесова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в последние дни уходящего года погода в столичном регионе будет определяться циклонической деятельностью, а в Москве ожидается рост атмосферного давления.

Авторы Татьяна Миссуми