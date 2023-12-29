"Из нового — постаревший ведущий": Шоу "Закрытый показ" с Гордоном вернётся на российское ТВ
Шоу "Закрытый показ" с Александром Гордоном вернётся на Первый канал 20 января
Телеведущий Александр Гордон. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим
С 20 января следующего года в эфир Первого канала вернётся популярная программа "Закрытый показ" с ведущим Александром Гордоном. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе телеканала.
"У нас новая яркая студия. <...> Из нового ещё — постаревший ведущий. А так всё на своих местах — живые споры, ирония и любовь к кино", — отметил Гордон.
По информации пресс-службы, шоу выйдет в эфир в 23:00. О новом фильме, который обсудят участники программы, не сообщается.
Ранее Лайф писал, что уже 1 января в эфир Первого канала вернётся культовое шоу "Большая разница". В первом выпуске зрители увидят скетчи по мотивам в том числе "Чебурашки" и "Служебного романа".