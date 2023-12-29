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29 декабря, 09:53

Кот-людоед нашёл лаз в больницу и месяцами питался телами умерших пациентов в морге

MTV Uutiset: В Финляндии выловили кота, питавшегося трупами в морге Вантаа

Работники больницы в финской провинции Уусимаа изловили кота-людоеда. Об этом сообщил телеканал MTV Uutiset.

Питавшееся человеческими останками в местном морге животное поймали работники медучреждения в городе Вантаа. По их версии, кот нашёл способ пробираться во временное хранилище — складское помещение во дворе, где располагались холодильные камеры.

Сколько мертвецов понадкусывал незваный гость, в больнице не уточнили. Известно, что кот был уличным и не принадлежал ни клинике, ни кому-то из персонала в частности. Сейчас его передали в приют.

Полиция заинтересовалась инцидентом и приступила к расследованию случившегося. Однако правоохранители отказались дать журналистам комментарий по ситуации, заявив, что в случае выяснения новых обстоятельств, они сообщат общественности.

"Судя по потрёпанному виду и плохому состоянию, он был никому не нужен", — отозвалась о коте работница приюта Мари Аро.

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Ранее Лайф сообщал о том, что десять собак и кошек неделю сидели у замёрзшего тела мёртвой хозяйки на Урале. Марина Ларионова имела инвалидность и проживала одна в частном деревянном доме, где не было газа, воды и отопления.

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Юрий Лысенко
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