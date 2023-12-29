Кот-людоед нашёл лаз в больницу и месяцами питался телами умерших пациентов в морге

Работники больницы в финской провинции Уусимаа изловили кота-людоеда. Об этом сообщил телеканал MTV Uutiset.

Питавшееся человеческими останками в местном морге животное поймали работники медучреждения в городе Вантаа. По их версии, кот нашёл способ пробираться во временное хранилище — складское помещение во дворе, где располагались холодильные камеры.

Сколько мертвецов понадкусывал незваный гость, в больнице не уточнили. Известно, что кот был уличным и не принадлежал ни клинике, ни кому-то из персонала в частности. Сейчас его передали в приют.

Полиция заинтересовалась инцидентом и приступила к расследованию случившегося. Однако правоохранители отказались дать журналистам комментарий по ситуации, заявив, что в случае выяснения новых обстоятельств, они сообщат общественности.

"Судя по потрёпанному виду и плохому состоянию, он был никому не нужен", — отозвалась о коте работница приюта Мари Аро.