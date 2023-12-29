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29 декабря, 10:00

Университет Висконсина в Ла-Кроссе уволил ректора за съёмки порнографии с женой

Ректор университета Висконсина Джо Гоу. Обложка © uwlax.edu

Ректор университета Висконсина Джо Гоу. Обложка © uwlax.edu

Университет Висконсина в Ла-Кроссе принял решение уволить ректора Джо Гоу за съёмки порнографических роликов со своей женой, которые они выкладывали в интернет. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

"В последние дни мы узнали о конкретных действиях доктора Гоу, которые нанесли университету значительный репутационный ущерб. Его действия были отвратительны", — приводит издание слова канцлера всех университетов Висконсина Джея Ротмана.

По информации WSJ, в соцсетях появились видеоролики, на которых бывший сотрудник университета готовит веганские блюда со звёздами киноиндустрии для взрослых.

Кроме того, в Twitter-аккаунте Sexy Happy Couple были обнаружены видеоматериалы порнографического содержания, в описании к которым прилагались ссылки для расширенных роликов, опубликованных на сайтах LoyalFans и OnlyFans, ориентированных на откровенный контент.

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Ранее Лайф писал, что младший помощник сенатора США Бена Кардина, которого зовут Эйдан Маэсе-Черопски, пойманный на съёмке гей-порно в зале заседаний верхней палаты Конгресса, был уволен.

Ян Поланин
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