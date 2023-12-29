Искалеченный живодёрами львёнок Симба начал самостоятельно ходить В парке "Тайган" встал на лапы львёнок Симба, которого привезли парализованным 29 декабря, 10:32 Симба из парка "Тайган". Обложка © VK / Лента новостей Мелитополя

В крымском сафари-парке "Тайган" вновь начал ходить 7-месячный львёнок Симба, которого ранее изъяли парализованным у частного заводчика. Видео с первыми шагами животного разместил на своём YouTube-канале директор зоопарка Олег Зубков.

Львёнок Симба сделал первые шаги в парке "Тайган". Видео © YouTube / Олег Зубков

"Львёнка привезли и передали в зоопарк. У него отказали полностью задние лапы, и он даже от боли не мог ползать на передних. Мы его посадили на карантин. Сейчас, спустя полторы недели после лечения, он встал и пошёл", — поделился руководитель учреждения с РИА "Новости".

Больного львёнка с обездвиженными лапами привезли из города Саки, где он проживал в частном доме в качестве питомца. Сейчас, по словам Зубкова, можно с уверенностью говорить, что ветеринарам удастся вернуть животное к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что в крымском зоопарке "Тайган" у эвакуированной из Мариуполя пары львов родились три малыша. Сотрудники учреждения отметили, что животным не понадобилась помощь в воспитании и вскармливании детёнышей.

Авторы Татьяна Миссуми