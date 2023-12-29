В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние каникулы Песков анонсировал рабочие мероприятия у Путина в новогодние праздники 29 декабря, 10:14 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин будет продолжать проводить рабочие мероприятия во время новогодних праздников. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пообещав своевременно об этих мероприятиях сообщать.

"У нас запланированы некоторые мероприятия на эти дни. Мы будем вас своевременно информировать. Не буду их анонсировать заранее", — отметил представитель Кремля.

Также Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом и поблагодарил за работу.

Ранее сам президент рассказал, что встретит Новый год в кругу близких людей за праздничным столом. Глава государства отметил, что хочет порадовать близких подарками.