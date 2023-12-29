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29 декабря, 10:20

Песков не стал раскрывать детали новогоднего обращения Путина

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать детали новогоднего обращения Владимира Путина. В частности, в Кремле не ответили на вопрос, записано ли уже телеобращение главы государства и чему оно будет посвящено.

"Вы узнаете об этом в новогоднюю ночь", — проанонсировал Песков в беседе с журналистами в пятницу, 29 декабря.

На просьбу раскрыть главную тему этого обращения представитель Кремля ответил кратко: "Главная тема — Новый год".

Песков заинтриговал подробностями новогоднего обращения Путина
Песков заинтриговал подробностями новогоднего обращения Путина

Ранее стало известно, что примерно 91% россиян намерены смотреть новогоднее обращение президента России Владимира Путина. При этом 72% респондентов признались, что любят отмечать Новый год, 22% относятся к этому событию достаточно спокойно, не нравится праздновать только 6% опрошенных.

Марина Калегина
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