Песков не стал раскрывать детали новогоднего обращения Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать детали новогоднего обращения Владимира Путина. В частности, в Кремле не ответили на вопрос, записано ли уже телеобращение главы государства и чему оно будет посвящено.

"Вы узнаете об этом в новогоднюю ночь", — проанонсировал Песков в беседе с журналистами в пятницу, 29 декабря.

На просьбу раскрыть главную тему этого обращения представитель Кремля ответил кратко: "Главная тема — Новый год".