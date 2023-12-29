Песков не стал раскрывать детали новогоднего обращения Путина
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать детали новогоднего обращения Владимира Путина. В частности, в Кремле не ответили на вопрос, записано ли уже телеобращение главы государства и чему оно будет посвящено.
"Вы узнаете об этом в новогоднюю ночь", — проанонсировал Песков в беседе с журналистами в пятницу, 29 декабря.
На просьбу раскрыть главную тему этого обращения представитель Кремля ответил кратко: "Главная тема — Новый год".
Ранее стало известно, что примерно 91% россиян намерены смотреть новогоднее обращение президента России Владимира Путина. При этом 72% респондентов признались, что любят отмечать Новый год, 22% относятся к этому событию достаточно спокойно, не нравится праздновать только 6% опрошенных.