ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 декабря 2023, 11:02

Армия России за неделю уничтожила ЗРК NASAMS, IRIS-T и Crotale-NG в ходе СВО

Подразделения оперативно-тактической авиации и ракетных войск ВС РФ за минувшую неделю уничтожили пусковые установки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, IRIS-T и Crotale-NG, а кроме того, радиолокатор ЗРК С-300 и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск за прошедшую неделю уничтожены пусковые установки ЗРК: NASAMS норвежского производства, IRIS-T производства ФРГ и Crotale-NG производства Франции, радиолокатор ЗРК С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — говорится в сообщении.

Армия России уничтожила две немецкие системы ПВО на Украине
Армия России уничтожила две немецкие системы ПВО на Украине

Ранее в Минобороны сообщали о том, что российские военные отразили атаку "Азова"* на Краснолиманском направлении. Кроме того, на данном участке российские бойцы также уничтожили шесть опорных пунктов и подавили 40 артиллерийских украинских подразделений.

* Запрещённая в России террористическая организация.

BannerImage

ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar