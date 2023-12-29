Армия России за неделю уничтожила ЗРК NASAMS, IRIS-T и Crotale-NG в ходе СВО

Подразделения оперативно-тактической авиации и ракетных войск ВС РФ за минувшую неделю уничтожили пусковые установки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, IRIS-T и Crotale-NG, а кроме того, радиолокатор ЗРК С-300 и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск за прошедшую неделю уничтожены пусковые установки ЗРК: NASAMS норвежского производства, IRIS-T производства ФРГ и Crotale-NG производства Франции, радиолокатор ЗРК С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщали о том, что российские военные отразили атаку "Азова"* на Краснолиманском направлении. Кроме того, на данном участке российские бойцы также уничтожили шесть опорных пунктов и подавили 40 артиллерийских украинских подразделений.