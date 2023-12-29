Путин призвал главу "Аэрофлота" не опускать планку по безопасности полётов

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским, что необходимо удерживать уровень качества обслуживания, который установило прошлое руководство компании. Он подчеркнул, что безопасность полётов должна быть на первом месте.

"Много раз слышал, что летают-летают наши граждане, да и не только наши граждане, на каких-то [авиа]компаниях и ждут, когда пересядут на самолёты "Аэрофлота", потому что уровень качества обслуживания держится на известной планке, ещё достигнутой прежним руководством "Аэрофлота". Поэтому я вас очень прошу обратить на это внимание", — сказал глава государства.