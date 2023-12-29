Регион

Уведомления отключены

29 декабря, 11:12

Путин призвал главу "Аэрофлота" не опускать планку по безопасности полётов

Путин: Безопасность полётов должна быть всегда на первом месте

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским, что необходимо удерживать уровень качества обслуживания, который установило прошлое руководство компании. Он подчеркнул, что безопасность полётов должна быть на первом месте.

"Много раз слышал, что летают-летают наши граждане, да и не только наши граждане, на каких-то [авиа]компаниях и ждут, когда пересядут на самолёты "Аэрофлота", потому что уровень качества обслуживания держится на известной планке, ещё достигнутой прежним руководством "Аэрофлота". Поэтому я вас очень прошу обратить на это внимание", — сказал глава государства.

Москва спустя три года восстановила прямое авиасообщение с Гонконгом
Москва спустя три года восстановила прямое авиасообщение с Гонконгом

Ранее "Аэрофлот" завершил урегулирование отношений по 17 воздушным судам с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital, право собственности на них перешло российскому страховщику НСК, выплатившему требуемую сумму.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Мышляева
  • Новости
  • аэрофлот
  • Авиаперелеты
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров