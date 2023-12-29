"Аэрофлот" продлил действие "плоских" тарифов на 2024 год

Авиакомпания "Аэрофлот" продлит действие программы "плоских" тарифов на 2024 год. Специальные фиксированные цены сохранятся для перелётов эконом-классом из Москвы в пункты Дальнего Востока и Калининград, об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Стоимость билетов "Аэрофлота" из Москвы до Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана — 17 100 рублей в одну сторону, 28 400 рублей в обе стороны. На рейсах авиакомпании "Россия" — 15 050 рублей в один конец, а в обе стороны — 25 000 рублей. Билеты в Калининград стоят 6 400 рублей в одну сторону и 10 650 рублей туда и обратно.