Регион

Уведомления отключены

29 декабря, 11:14

"Аэрофлот" продлил действие "плоских" тарифов на 2024 год

Авиакомпания "Аэрофлот" продлит действие программы "плоских" тарифов на 2024 год. Специальные фиксированные цены сохранятся для перелётов эконом-классом из Москвы в пункты Дальнего Востока и Калининград, об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Стоимость билетов "Аэрофлота" из Москвы до Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана — 17 100 рублей в одну сторону, 28 400 рублей в обе стороны. На рейсах авиакомпании "Россия" — 15 050 рублей в один конец, а в обе стороны — 25 000 рублей. Билеты в Калининград стоят 6 400 рублей в одну сторону и 10 650 рублей туда и обратно.

"Аэрофлот" завершил урегулирование с лизингодателями по 28 воздушным судам
"Аэрофлот" завершил урегулирование с лизингодателями по 28 воздушным судам

Ранее Лайф сообщал о том, что Москва спустя три года восстановила авиасообщение с Гонконгом. Первый рейс "Аэрофлота" приземлился в аэропорту бывшей британской колонии 24 декабря в 10 часов утра по местному времени (05:00 мск). Полёты из Москвы в Гонконг будут выполняться три раза в неделю — во вторник, четверг и субботу. Обратные — в среду, пятницу и воскресенье.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Дальний Восток
  • Общество
  • Экономика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров