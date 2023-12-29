"Аэрофлот" продлил действие "плоских" тарифов на 2024 год
Авиакомпания "Аэрофлот" продлит действие программы "плоских" тарифов на 2024 год. Специальные фиксированные цены сохранятся для перелётов эконом-классом из Москвы в пункты Дальнего Востока и Калининград, об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Стоимость билетов "Аэрофлота" из Москвы до Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана — 17 100 рублей в одну сторону, 28 400 рублей в обе стороны. На рейсах авиакомпании "Россия" — 15 050 рублей в один конец, а в обе стороны — 25 000 рублей. Билеты в Калининград стоят 6 400 рублей в одну сторону и 10 650 рублей туда и обратно.
Ранее Лайф сообщал о том, что Москва спустя три года восстановила авиасообщение с Гонконгом. Первый рейс "Аэрофлота" приземлился в аэропорту бывшей британской колонии 24 декабря в 10 часов утра по местному времени (05:00 мск). Полёты из Москвы в Гонконг будут выполняться три раза в неделю — во вторник, четверг и субботу. Обратные — в среду, пятницу и воскресенье.
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