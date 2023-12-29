"На ровном месте": Бузова получила травму ноги у входа в офис

Российская певица и ведущая Ольга Бузова повредила ногу, упав у входа в офис. На своей страничке артистка опубликовала видео, где плакала от боли, пока её директор прикладывал к месту травмы пакет из морозилки.

Ольга Бузова получила травму ноги у входа в офис. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86

"Просто посмотрите, как я упала. Просто на ровном месте! Не могу встать", — пожаловалась телезвезда на странице.

Ольга Бузова получила травму ноги у входа в офис. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86