"На ровном месте": Бузова получила травму ноги у входа в офис
Ольга Бузова заявила, что травмировала ногу, упав на ровном месте у офиса
Российская певица и ведущая Ольга Бузова повредила ногу, упав у входа в офис. На своей страничке артистка опубликовала видео, где плакала от боли, пока её директор прикладывал к месту травмы пакет из морозилки.
Ольга Бузова получила травму ноги у входа в офис. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86
"Просто посмотрите, как я упала. Просто на ровном месте! Не могу встать", — пожаловалась телезвезда на странице.
Ольга Бузова получила травму ноги у входа в офис. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86
Через несколько часов Бузову привезли домой. Она опубликовала фото у новогодней ёлки. Звезда показала опухшую коленку, отметив, что ситуация только ухудшилась.
А ранее Лайф писал, что Бузова повредила ногу на съёмках нового телешоу "Сокровища императора" в Китае, неудачно упав в холле отеля. Об этом она рассказала в соцсети и показала полученную травму.
ТАСС / Владимир Гердо