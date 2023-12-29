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29 декабря, 11:35

"На ровном месте": Бузова получила травму ноги у входа в офис

Ольга Бузова заявила, что травмировала ногу, упав на ровном месте у офиса

Российская певица и ведущая Ольга Бузова повредила ногу, упав у входа в офис. На своей страничке артистка опубликовала видео, где плакала от боли, пока её директор прикладывал к месту травмы пакет из морозилки.

Ольга Бузова получила травму ноги у входа в офис. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86

"Просто посмотрите, как я упала. Просто на ровном месте! Не могу встать", пожаловалась телезвезда на странице.

Ольга Бузова получила травму ноги у входа в офис. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86

Ольга Бузова получила травму ноги у входа в офис. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86

Через несколько часов Бузову привезли домой. Она опубликовала фото у новогодней ёлки. Звезда показала опухшую коленку, отметив, что ситуация только ухудшилась.

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А ранее Лайф писал, что Бузова повредила ногу на съёмках нового телешоу "Сокровища императора" в Китае, неудачно упав в холле отеля. Об этом она рассказала в соцсети и показала полученную травму.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Александра Мышляева
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