72-летний похититель арестован за убийство пропавшей в Кашире бабушки, тело он всё ещё прячет
Суд Каширы арестовал пенсионера за убийство похищенной по пути на дачу женщины
Каширский городской суд отправил под арест 72-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве пожилой женщины в Подмосковье, которая была похищена по пути на дачу 23 декабря. Об этом сообщила Прокуратура Московской области.
Суд Каширы арестовал пенсионера за убийство похищенной по пути на дачу женщины. Видео © Телеграм / Прокуратура Московской области
"С учётом позиции представителя Каширской городской прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 февраля 2024 года", — уточнили в ведомстве.
Согласно версии правоохранителей, обвиняемый напал на жертву, когда она шла по проезжей части от деревни Топканово к деревне Вослинка. 72-летний местный житель ехал по этой же дороге на легковом автомобиле. Следствие считает, что в ходе ссоры мужчина похитил и убил женщину. Местонахождение тела он всё ещё не раскрыл, вину не признаёт.
Но у следствия есть улики — полиция нашла следы её крови в машине 72-летнего фигуранта. А на вещах пенсионерки, которые были обнаружены в соседней деревне в мусорном баке, установлен генотип подозреваемого. Оказалось, что он недавно отбыл срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году.
Напомним, похищенная пенсионерка позвонила дочке и рассказала, что незнакомый мужчина нанёс ей несколько ударов по голове и затащил в машину. После этого телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа.
Телеграм / Прокуратура Московской области