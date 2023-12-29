72-летний похититель арестован за убийство пропавшей в Кашире бабушки, тело он всё ещё прячет

Каширский городской суд отправил под арест 72-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве пожилой женщины в Подмосковье, которая была похищена по пути на дачу 23 декабря. Об этом сообщила Прокуратура Московской области.

Суд Каширы арестовал пенсионера за убийство похищенной по пути на дачу женщины. Видео © Телеграм / Прокуратура Московской области

"С учётом позиции представителя Каширской городской прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 февраля 2024 года", — уточнили в ведомстве.

Согласно версии правоохранителей, обвиняемый напал на жертву, когда она шла по проезжей части от деревни Топканово к деревне Вослинка. 72-летний местный житель ехал по этой же дороге на легковом автомобиле. Следствие считает, что в ходе ссоры мужчина похитил и убил женщину. Местонахождение тела он всё ещё не раскрыл, вину не признаёт.

Но у следствия есть улики — полиция нашла следы её крови в машине 72-летнего фигуранта. А на вещах пенсионерки, которые были обнаружены в соседней деревне в мусорном баке, установлен генотип подозреваемого. Оказалось, что он недавно отбыл срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году.