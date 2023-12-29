Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

В Киеве официально расписались в своём бессилии перед российской ракетой "Бурей" Х-22

ВС Польши приведены в полную боеготовность из-за неопознанного объекта с Украины

Киркорова не станут лишать звания народного артиста после "голой вечеринки"

"Аэрофлот" продлил действие "плоских" тарифов на 2024 год

Главком ВСУ Залужный заявил о взрывах на промышленных и военных объектах Украины

Неопознанный объект залетел в Польшу с территории Украины и исчез с радаров

Предвыборный сайт Путина начал работу

Песков не стал раскрывать детали новогоднего обращения Путина

В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние каникулы

Россиянин подался в ВСУ и был задержан по пути на Украину, ему грозит 20 лет

Названы тревожные причины не бороться с похмельем таблетками, рассолом, яйцами

Врач Калюжная предупредила о бесполезности рассола, яиц и таблеток от похмелья

29 декабря, 12:06
Нарколог Калюжная предупредила об опасности средств от похмелья. Обложка © Shutterstock

Нарколог Калюжная предупредила об опасности средств от похмелья. Обложка © Shutterstock

Лекарственные препараты от похмелья, а также разного рода народные средства не помогут избавиться от неприятных ощущений и вызовут отравление. Об этом Ura.ru сообщила главный врач медицинского стационара "Гармония" психиатр-нарколог Марина Калюжная.

"Я не рекомендую принимать препараты после похмелья. Во-первых, этиловый спирт несовместим с большинством лекарств. Купив чудо-препарат, вы можете ощутить не волшебный эффект, а отравление. Просто потому, что таблетки оказались несовместимы со вчерашним горячительным", объяснила она.

Также, по её словам, никакого положительного эффекта не дадут рассол и сырые яйца, которые в народе ошибочно считают средствами от похмелья, причём последние могут стать причиной сальмонеллёза. Калюжная уверена, что единственный выход в случае тяжёлого состояния после алкогольной вечеринки — обратиться к врачу, который сделает капельницу.

Доктор напомнила, что симптомами похмелья являются диарея, рвота, сильное потоотделение, ломота в теле, температура. При этом организм начинает быстро терять жидкость, что может обернуться обезвоживанием, предупредила медик.

Доктор Мясников назвал лучшее средство от похмелья
Доктор Мясников назвал лучшее средство от похмелья

Ранее Лайф писал, что алкогольные коктейли могут плохо сказаться на здоровье организма из-за большого количества сахара, который в них содержится. Если хочется выпить, отдавать предпочтение нужно сухому вину либо 40-градусным напиткам. В частности, можно рассмотреть текилу, виски или коньяк.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!