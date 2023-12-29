Названы тревожные причины не бороться с похмельем таблетками, рассолом, яйцами Врач Калюжная предупредила о бесполезности рассола, яиц и таблеток от похмелья 29 декабря, 12:06 Нарколог Калюжная предупредила об опасности средств от похмелья. Обложка © Shutterstock

Лекарственные препараты от похмелья, а также разного рода народные средства не помогут избавиться от неприятных ощущений и вызовут отравление. Об этом Ura.ru сообщила главный врач медицинского стационара "Гармония" психиатр-нарколог Марина Калюжная.

"Я не рекомендую принимать препараты после похмелья. Во-первых, этиловый спирт несовместим с большинством лекарств. Купив чудо-препарат, вы можете ощутить не волшебный эффект, а отравление. Просто потому, что таблетки оказались несовместимы со вчерашним горячительным", — объяснила она.

Также, по её словам, никакого положительного эффекта не дадут рассол и сырые яйца, которые в народе ошибочно считают средствами от похмелья, причём последние могут стать причиной сальмонеллёза. Калюжная уверена, что единственный выход в случае тяжёлого состояния после алкогольной вечеринки — обратиться к врачу, который сделает капельницу.

Доктор напомнила, что симптомами похмелья являются диарея, рвота, сильное потоотделение, ломота в теле, температура. При этом организм начинает быстро терять жидкость, что может обернуться обезвоживанием, предупредила медик.

Ранее Лайф писал, что алкогольные коктейли могут плохо сказаться на здоровье организма из-за большого количества сахара, который в них содержится. Если хочется выпить, отдавать предпочтение нужно сухому вину либо 40-градусным напиткам. В частности, можно рассмотреть текилу, виски или коньяк.

Авторы Татьяна Миссуми