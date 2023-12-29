Психолог объяснила, как не разругаться с близкими в Новый год Эксперт Дугенцова напомнила о личном пространстве в семье в новогодние каникулы 29 декабря, 12:18 Как пережить новогодний стресс и не разругаться с близкими. Обложка © Shutterstock

Чтобы новогодние каникулы не превратились в постоянное выяснение отношений с близкими, нужно уважать личное пространство каждого члена семьи и сознательно избегать острых моментов. Об этом сказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с телеканалом "360".

"Не перебарщивайте общением друг с другом и оставляйте личное пространство каждому члену семьи. Ссоры в период новогодних каникул, когда многие отдыхают, в основном начинаются из-за того, что люди переступают черту личного пространства либо слишком активно общаются. И всё это в маленьком помещении", — объяснила она.

Если в дом съехалось много родственников, то следует заранее выяснить, какие темы будут приемлемыми, а каких бесед лучше избегать. Также у всех гостей должно оставаться время на то, чтобы побыть в одиночестве и позаниматься своими делами. Клинический психолог Марина Владыкина добавила, что не следует строить воздушные замки об идеальном времяпрепровождении с семьёй. Как правило, реальность может оказаться прозаичнее.

По её словам, предновогодний стресс способен вызвать раздражительность, нетерпимость, усталость. Всё это сказывается на отношениях в кругу семьи. Чтобы избежать острых углов, Владыкина советует не вестись на провокации, когда, например, кто-то из родственников вспоминает старые обиды, а в идеале попытаться найти общие темы, которые будут приятны всем. Также лучше заранее спланировать торжество, чтобы учесть пожелания всех членов семьи, и не забывать, что забота о близких и поддержка способны погасить конфликт.

Ранее Лайф писал, что в декабре россияне испытывают сильный стресс из-за приближающихся праздников и необходимости к ним подготовиться, поэтому лучше разумно распределить свои силы и сосредоточиться на том, что действительно важно.

Авторы Татьяна Миссуми