В осенний призыв на службу в Армию России взяли 130 тысяч новобранцев

Осенний призыв в Армию России завершён, на военную службу поступили 130 тысяч человек. Как сообщили в Минобороны РФ, кампания проходила в сложной обстановке, в условиях попыток зарубежных СМИ дискредитировать страну.

"Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершён. В соответствии с указом президента РФ от 29 сентября 2023 года №735 осенью этого года для прохождения военной службы в ВС РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тысяч человек", — отметили в министерстве.

Призывные комиссии начали свою работу 2 октября, отправлять призывников со сборных пунктов стали с 16 октября. Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолётов военной авиации, 10 воинских эшелонов, 199 рейсов гражданской авиации, более 1,4 тысячи вагонов пассажирских поездов и автомобили воинских частей.

Как и всегда, призывники, прибывшие в военные комиссариаты, имели право выбора пройти военную службу в различных видах и родах войск с учётом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора. Перед отправкой к местам прохождения службы им выдали повседневную форму одежды: для ВМФ — чёрного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — защитного цвета. Также им предоставили несессеры, банковские и персональные электронные карты.