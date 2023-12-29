Юрист назвал причины, по которым можно загреметь в обезьянник в новогоднюю ночь Эксперт Карабанов: Чаще всего россияне попадают в участок в Новый год из-за драк 29 декабря, 12:45 За что россияне чаще всего попадают в полицию в праздники. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

В зимние каникулы россияне чаще всего оказываются в полицейском участке из-за пристрастия к алкоголю, чрезмерное употребление которого толкает на драки и хулиганство. Об этом рассказал юрист Александр Карабанов в беседе с РИА "ФедералПресс".

"Согласно специфике времяпрепровождения в новогодние праздники и традиции употреблять гражданами алкогольные напитки частыми правонарушениями являются мелкое хулиганство, сопряжённое с нарушением общественного порядка", — пояснил эксперт.

Второй по распространённости причиной попадания в обезьянник в новогодние дни становятся драки. Всё тот же алкоголь способен притупить все чувства и привести к излишнему накалу эмоций, которые и выливаются в рукоприкладство.

Ранее Лайф писал, что новогодние праздники могут стать проверкой на прочность для семейных отношений. Поэтому, как считают психологи, чтобы спокойно и без ссор провести каникулы, нужно уважать личное пространство каждого члена семьи.

Авторы Татьяна Миссуми