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Опубликовано 29 декабря 2023, 13:19
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В Китае рассказали о неприятном сюрпризе, который ждёт украинскую армию в зоне СВО

Sohu: ВСУ ждёт разгром после появления у российских военных гаубиц "Коалиция"

После появления у российской армии гаубиц "Коалиция" ВСУ в зоне специальной военной операции придётся несладко. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

По мнению военных экспертов из Поднебесной, на передовой ведётся "ожесточённая" контрбатарейная борьба, поэтому артиллерийские системы являются ключевыми целями.

"Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь", — сказано в сообщении.

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А ранее в Киеве официально расписались в своём бессилии перед российской ракетой "Буря" Х-22. В частности, об этом заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В ходе СВО целями этих ракет могли стать арсеналы с натовским оружием в Кременчуге и военные объекты ВСУ в Киевской, Черниговской, Сумской областях. От ударов с воздуха эти объекты прикрывались системой противовоздушной обороны, однако остановить ракеты не удалось.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Марина Калегина
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