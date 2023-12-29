В Китае рассказали о неприятном сюрпризе, который ждёт украинскую армию в зоне СВО
Sohu: ВСУ ждёт разгром после появления у российских военных гаубиц "Коалиция"
После появления у российской армии гаубиц "Коалиция" ВСУ в зоне специальной военной операции придётся несладко. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.
По мнению военных экспертов из Поднебесной, на передовой ведётся "ожесточённая" контрбатарейная борьба, поэтому артиллерийские системы являются ключевыми целями.
"Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь", — сказано в сообщении.
А ранее в Киеве официально расписались в своём бессилии перед российской ракетой "Буря" Х-22. В частности, об этом заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В ходе СВО целями этих ракет могли стать арсеналы с натовским оружием в Кременчуге и военные объекты ВСУ в Киевской, Черниговской, Сумской областях. От ударов с воздуха эти объекты прикрывались системой противовоздушной обороны, однако остановить ракеты не удалось.
ТАСС / Валерий Шарифулин