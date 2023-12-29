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29 декабря, 13:22

Российскую штангистку дисквалифицировали за допинг

Российскую тяжелоатлетку Сотиеву дисквалифицировали за допинг на два года

Яна Сотиева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sotik_76

Яна Сотиева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sotik_76

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года по тяжёлой атлетике и серебряный призёр чемпионата Европы Яна Сотиева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Она отстранена от участия в соревнованиях на два года, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Российскую штангистку признали виновной по пунктам 4.1 ("Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") и 4.2 ("Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода") общероссийских антидопинговых правил.

Срок дисквалификации отсчитывается с 5 декабря с учётом отбытого срока временного отстранения (с 7 сентября 2023 года).

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А ранее российская легкоатлетка Елена Коробкина была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Андрей Бражников
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