Российскую штангистку дисквалифицировали за допинг

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года по тяжёлой атлетике и серебряный призёр чемпионата Европы Яна Сотиева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Она отстранена от участия в соревнованиях на два года, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Российскую штангистку признали виновной по пунктам 4.1 ("Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") и 4.2 ("Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода") общероссийских антидопинговых правил.

Срок дисквалификации отсчитывается с 5 декабря с учётом отбытого срока временного отстранения (с 7 сентября 2023 года).