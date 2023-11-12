Усман Нурмагомедов объяснил, из-за чего провалил допинг-тест

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов провалил допинг-тест из-за медикаментов, которые принимал до поединка. Об этом он рассказал подписчикам в своих соцсетях.

"Хочу дать короткий комментарий по последней новости касательно моего отстранения. В результатах моего теста нашли запрещённое вещество, которое попало в мой организм через медикаменты, прописанные мне врачом", — поделился он с аудиторией.

По словам спортсмена, за несколько месяцев до боя он проходил курс лечения, однако заблаговременно не уведомил об этом атлетическую комиссию. Вместе с тем Нурмагомедов добавил, что комиссия штата провела собственное расследование, где он предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки. В результате срок его дисквалификации был сокращён до полугода вместо более длительного наказания, которое обычно применяется в таких случаях.