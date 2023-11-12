Усман Нурмагомедов объяснил, из-за чего провалил допинг-тест
Усман Нурмагомедов заявил, что провалил допинг-тест из-за медикаментов
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Bellator
Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов провалил допинг-тест из-за медикаментов, которые принимал до поединка. Об этом он рассказал подписчикам в своих соцсетях.
"Хочу дать короткий комментарий по последней новости касательно моего отстранения. В результатах моего теста нашли запрещённое вещество, которое попало в мой организм через медикаменты, прописанные мне врачом", — поделился он с аудиторией.
По словам спортсмена, за несколько месяцев до боя он проходил курс лечения, однако заблаговременно не уведомил об этом атлетическую комиссию. Вместе с тем Нурмагомедов добавил, что комиссия штата провела собственное расследование, где он предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки. В результате срок его дисквалификации был сокращён до полугода вместо более длительного наказания, которое обычно применяется в таких случаях.
Напомним, накануне стало известно, что бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали на 50 тысяч долларов из-за проваленного допинг-теста. Также были аннулированы результаты его последнего боя с Брентом Примусом в Bellator, американцу дали возможность выступить в решающем бою.
Как уже рассказывал Лайф, в ноябре 2022 года Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Патрики Фрейре и завоевал чемпионский пояс Bellator. В марте 2023-го боец защитил титул в бою с ветераном UFC — американцем Бенсоном Хендерсоном. Поединок завершился в первом раунде удушающим приёмом.