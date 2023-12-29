Рецидивист в Саратове похитил маленькую ёлочку и новогоднее настроение в магазине

Полицейские в Саратове задержали ранее судимого мужчину, который похитил маленькую декоративную ёлочку за 250 рублей из магазина, а на выходе подарил её незнакомке.

В Саратове полицейские задержали мужчину за похищение ёлки за 250 рублей. Видео © Телеграм-канал "МВД 64"

27 декабря неизвестный похитил декоративную ёлку стоимостью 250 рублей. Представитель магазина обратилась к полицейским, и те задержали 34-летнего ранее судимого мужчину.

"Ранее судимый мужчина, в том числе за грабёж, признался в содеянном и пояснил, что совершил хищение в алкогольном опьянении из хулиганских побуждений. Ёлку он подарил незнакомой женщине на рынке рядом с торговым центром", — рассказали в региональном ГУ МВД.