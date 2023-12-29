Внезапный созыв Киевом экстренной встречи с "донорами" объяснили острой нехваткой денег

Украина решила организовать срочную встречу с "донорами" для обсуждения финансирования из-за нехватки денег, заявил Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации.

По мнению политолога, со стороны США есть задержка с выделением денег. Он отметил в беседе с "Лентой.ru", что 60 миллиардов долларов, которые были направлены на помощь Украине, не могут выделить из-за отсутствия голосов демократов и республиканцев.

В бюджет Незалежной на новый финансовый год заложена помощь Запада, отметил он. Если эти деньги не поступят на счета, финансовая система Украины испытает большие сложности. Сегодня Киев будет изыскивать все возможности, чтобы где-то получить, занять. Он сейчас находится в поиске средств, добавил Топорин. Эксперт также отметил, что страна старается найти деньги не только у своих союзников, но и привлечь помощь нейтральных государств.

"Очевидно, что надо прикладывать усилия правительству страны и лично премьер-министру [Украины Денису] Шмыгалю, чтобы где-то найти средства, чтобы хотя бы пополнить бюджет до 1 апреля. Новая встреча в ЕС по поводу 50 миллиардов долларов состоится лишь 1 февраля. В США тоже не ранее середины января с рождественских каникул выйдет Конгресс, там возобновятся дебаты, попытки Байдена снова провести этот законопроект поддержки Украины", — заключил политолог.