В Москве обокрали главного дирижёра Театра наций и разбили его Audi

Главный дирижёр Театра наций Армен Погосян лишился 100 тысяч рублей из-за вора, также ему теперь нужно менять стекло своего "ауди". Как стало известно SHOT, неизвестный разбил его и вытащил портфель с гаджетами и документами, пока музыкант ходил по делам.

Инцидент случился накануне в шестом часу вечера. 49-летний дирижёр припарковал свой "ауди" у Театра сатиры на Триумфальной площади, положил портфель на пол салона за водительское кресло и ушёл. После возвращения через четыре часа он увидел разбитое заднее левое стекло.

Портфеля внутри не оказалось, а вместе с ним пропали паспорт, удостоверение члена Союза театральных деятелей РФ, планшет Apple iPad mini, наушники Apple Airpods, пауэрбанк Xiaomi и швейцарский нож. Теперь силовики ищут их нового владельца. Общий ущерб оценили в 105 тысяч рублей.