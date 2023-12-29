В Москве обокрали легендарный ресторан "Турандот"
Ресторан "Турандот" в Москве. Обложка © ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева
В Москве обокрали легендарный ресторан "Турандот". Неизвестная девушка вынесла из заведения ящик для пожертвований, сообщает "SHOT Проверка".
По данным телеграм-канала, всё произошло 25 декабря, а пропажу коробки обнаружили только спустя два дня. Внутри ящика было более 30 тысяч рублей. Похитительницу денег на благие дела сейчас ищут.
А ранее Лайф рассказывал, как пьяный бойфренд избил известного ювелира после свидания в московском ресторане.