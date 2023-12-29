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29 декабря, 13:55

В Москве обокрали легендарный ресторан "Турандот"

Ресторан "Турандот" в Москве. Обложка © ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева

Ресторан "Турандот" в Москве. Обложка © ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева

В Москве обокрали легендарный ресторан "Турандот". Неизвестная девушка вынесла из заведения ящик для пожертвований, сообщает "SHOT Проверка".

По данным телеграм-канала, всё произошло 25 декабря, а пропажу коробки обнаружили только спустя два дня. Внутри ящика было более 30 тысяч рублей. Похитительницу денег на благие дела сейчас ищут.

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А ранее Лайф рассказывал, как пьяный бойфренд избил известного ювелира после свидания в московском ресторане.

Александра Вишнякова
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