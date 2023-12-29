В Правительстве Саратовской области вскрыли тёмную схему с госконтрактами на 80 млн

В Саратовской области в отношении экс-председателя комитета по реализиации инвестиционных проектов в строительстве после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов, в результате которого государственному бюджету был нанесён ущерб на 80 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что в период с 2021 г. по 2022 г. председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области, действуя из личной заинтересованности, дал директору государственного казённого предприятия региона "Управление капитального строительства" указания о заключении 20 государственных контрактов без проведения конкурсных процедур", — говорится в публикации с уточнением, что действия обвиняемого привели к неэффективной растрате средств из бюджета, из-за чего цены на контракты было невозможно снизить.

По оценкам прокуратуры, государственный бюджет понёс ущерб на сумму порядка 80 миллионов рублей. Материалы проверки были направлены в следственные органы. После их проверки было возбуждено уголовное дело по пункту "е" части третьей статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.