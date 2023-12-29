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29 декабря, 15:27
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Более 5 млн россиян разрешили ещё три года ездить с "просроченными" водительскими правами

Истекающие в 2024 и 2025 годах водительские права россиян продлили на три года

Срок действия водительских прав, который истекает в 2024 и 2025 годах, продлили ещё на три года. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, таким образом, более 5 млн водителей смогут не менять документ.

"Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года. Нововведение коснётся как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности", — уточнила Волк.

С идеей продлить срок действия водительских удостоверений выступило МВД России совместно с Минэкономразвития. Инициатива направлена на снижение административной нагрузки для граждан страны и бизнеса. Теперь в течение трёх лет необходимости в замене "просроченных" водительских удостоверений не будет у более пяти миллионов водителей, документы продлятся автоматически.

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А ранее стало известно, что в 2024 году планируется принять законопроект и увеличить срок действия прав с 10 до 20 лет. Скорее всего, эта норма начнёт действовать лишь с 2025 года.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Андрей Бражников
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