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В Москве и области обнаружена казахстанская "Кока-кола" с опасным веществом

29 декабря, 16:15
В Москве и области появилась опасная кола с подсластителями. Обложка © t.me / Mash

В Москве и области появилась опасная кола с подсластителями. Обложка © t.me / Mash

В московском регионе обнаружена опасная для жизни новогодняя казахстанская "Кока-кола", в ней специалисты нашли подсластители, среди которых есть аспартам. Об этом пишет Mash, предупреждая, что покупка напитка может закончиться в больнице.

Шипучку производит "Кока-Кола Алматы Боттлерс". Она уже стала печально известной в Краснодарском крае, где лабораторные исследования доказали несоответствие колы техническим регламентам. В составе присутствуют аспартам и другие подсластители, которые не указаны на этикетке. Региональные власти уже призвали покупателей внимательно изучать состав товара, а опасную колу распорядились изъять.

Отрава на Новый год: Кто и как в России делает опасную красную икру
Отрава на Новый год: Кто и как в России делает опасную красную икру

Ранее Лайф писал, что сыр сорта ярлсберг признан учёными самым полезным для здоровья. Он содержит меньше жира и холестерина. При этом в нём есть большое количество витамина К2, который нужен для того, чтобы кальций усваивался и шёл на формирование костей, а не откладывался внутри сосуда, формируя атеросклеротическую бляшку.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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