Минобороны Британии отправит Украине сотни ракет ПВО

"Мы продолжаем поддерживать украинскую оборону. Вот почему сегодня мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем ПВО, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью", — говорится в заявлении Шэппса.

Ранее отставной британский полковник Ричард Кемп рассказал, что поддержка Украины со стороны Запада может пошатнуться ещё больше после отступления украинских военнослужащих из Марьинки на Донецком направлении. По его убеждению, Запад и так с неохотой поддерживает Киев, а очередные провалы ВСУ на передовой ещё больше усугубят ситуацию.