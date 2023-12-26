Британия бьёт тревогу из-за дефицита самой дорогой пряности в мире

В Иране зарегистрировали снижение объёмов производства шафрана, что привело к росту цен и на без того самую дорогую пряность в мире. Об этом сообщили в британской газете Financial Times (FT).

По информации издания, порядка 90% всего шафрана производится в Иране. К падению урожая могли привести неблагоприятные погодные условия. Так, летом этого года в Иране зафиксировали до +50 градусов жары. Подобные аномалии, по заявлению иранского эколога Мохаммада Дарвиша, будут наблюдаться всё чаще.

На цену пряности, по подсчётам аналитиков, влияет сложность её производства. Для одного килограмма шафрана необходимо собрать более 170 тысяч цветков. Примечательно, что в самом Иране потребление пряности невысоко. Это связано с тем, что в республике наблюдаются кризис и рост инфляции. Стоимость шафрана там доходит до полутора тысяч долларов.