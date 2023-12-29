В Тульской области 48 человек заразились кишечной инфекцией из-за воды

Около полусотни жителей города Плавска Тульской области заразились кишечной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Одним из предполагаемых источников инфекции стала вода из-под крана.

"Зарегистрировано 48 случаев заболевания. У большинства обследованных выделен норовирус — возбудитель острой кишечной инфекции. За последние сутки новых случаев не зарегистрировано. Одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода", — говорится в сообщении.

Из-за этого Роспотребнадзор дал приказ компании, которая обеспечивает водой Плавск, чтобы сотрудники проверили её качество. В отношении ответственных лиц, допустивших нарушение закона, возбуждены административные дела. Воду теперь обеззараживают и каждый день проверяют её состояние в лаборатории.