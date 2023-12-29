В Тульской области 48 человек заразились кишечной инфекцией из-за воды
Около полусотни жителей города Плавска Тульской области заразились кишечной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Одним из предполагаемых источников инфекции стала вода из-под крана.
"Зарегистрировано 48 случаев заболевания. У большинства обследованных выделен норовирус — возбудитель острой кишечной инфекции. За последние сутки новых случаев не зарегистрировано. Одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода", — говорится в сообщении.
Из-за этого Роспотребнадзор дал приказ компании, которая обеспечивает водой Плавск, чтобы сотрудники проверили её качество. В отношении ответственных лиц, допустивших нарушение закона, возбуждены административные дела. Воду теперь обеззараживают и каждый день проверяют её состояние в лаборатории.
А ранее Лайф писал, что корпоратив для 2600 сотрудников французской аэрокосмической компании Airbus Atlantic обернулся отравлением 700 человек. У пострадавших сотрудников наблюдались рвота и диарея. Уже спустя 24 часа после праздника большинство людей почувствовали, что отравились. Врачи говорят, что причиной могла стать кишечная палочка или ротавирус.
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