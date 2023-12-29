Агрессивный четвероклассник из Красноярска проткнул мальчику глаз

Школьник из Красноярска оказался на операционном столе после потасовки в учебном заведении. Впоследствии выяснилось, что его обидчик задирал не только его, но и чуть ли не всех остальных учеников в школе. О подробностях конфликта рассказала NGS24.RU мама пострадавшего мальчика, заодно объяснившая, почему агрессивного ученика до сих пор не приструнили.

Жертва конфликта — мальчик по имени Степан — поступил в школу № 72 по улице Курчатова, когда учился во втором классе. Ангелина, мама пострадавшего парня, рассказала, что обидчик её сына прежде нанёс удар в живот своей классной руководительнице. А когда она потребовала от него выйти из класса — защемил ей руку дверью.

"Ребёнок неуправляемый, он может влёгкую встать, пойти, походить по классу, спокойно выйти может из класса. Учительница делает замечания, ему вообще всё равно, агрессивный ребёнок. Его даже учителя побаиваются", — поделилась женщина с журналистами.

20 декабря школьник окончательно потерял берега. Он накинулся на сверстника и ткнул его в глаз каким-то предметом. Пострадавшему мальчику потребовалась госпитализация, после которой он получил направление в глазной центр. В больнице его родителям сообщили, что необходима срочная операция.

"С 20 на 21 декабря ему делают операцию, зашивают глазное яблоко. Операция шла больше часа. Выходит либо врач, либо медсестра, я не знаю кто, и анестезиолог. Сказали, что первая операция прошла, всё нормально, глаз зашили. Но из-за удара в глаз пошли осложнения — у него вылезла катаракта", — сообщила женщина.

После этого жуткого инцидента Ангелина связалась с родителями хулигана. Однако его мама заявила, что ей до случившегося дела нет, а отец парня и вовсе начал угрожать.

"Он [отец] потом сказал: "Ну вот вам теперь есть чем заняться, лечите своего сына". Мне эсэмэской было написано от неё [матери]: "Я понимаю вас как мать. Суд и другие органы ничем не решат ситуацию наших детей. Давайте конфликт как-нибудь решим сами", — раскрыла подробности мама пострадавшего.