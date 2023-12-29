Всех детей, снятых с поезда Тюмень – Адлер, выписали из больницы в Саратове
Детей, которых сняли с поезда Тюмень – Адлер, выписали из областной саратовской инфекционной больницы, сообщили в ТАСС. По информации агентства, последняя группа из четырёх детей отправится обратно в ЛНР под присмотром сопровождающих.
"Там четверо деток сегодня выедут обратно, за ними поехали. Сейчас температуры нет, видимо, врачи дали добро, что под ответственность родителей их можно отдавать", — рассказала одна из сопровождающих.
Она отметила, что ни у кого из детей не выявили проблем со здоровьем, но они останутся под присмотром врачей на время зимних каникул.
Напомним, 21 декабря стало известно, что организованную группу детей, возвращавшихся из лагеря в Тюменской области, сняли с поезда под Саратовом из-за жалоб некоторых из них на температуру. К сожалению, одна 12-летняя девочка скончалась ещё под Пензой. Возбуждено уголовное дело. Всего в больнице находилось 124 человека, из которых больны были 86. Мать погибшей девочки винит во всём руководство лагеря "Олимпийская ребячка".