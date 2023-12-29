Всех детей, снятых с поезда Тюмень – Адлер, выписали из больницы в Саратове

Детей, которых сняли с поезда Тюмень – Адлер, выписали из областной саратовской инфекционной больницы, сообщили в ТАСС. По информации агентства, последняя группа из четырёх детей отправится обратно в ЛНР под присмотром сопровождающих.

"Там четверо деток сегодня выедут обратно, за ними поехали. Сейчас температуры нет, видимо, врачи дали добро, что под ответственность родителей их можно отдавать", — рассказала одна из сопровождающих.