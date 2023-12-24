У половины заболевших детей с поезда Тюмень – Адлер обнаружили грипп А

Грипп группы А подтвердился у 55 детей, которых сняли с поезда Тюмень – Адлер в Саратовской области. А ещё у 34 школьников обнаружилась острая респираторная вирусная инфекция. Об этом сообщает Mash.

К настоящему моменту самочувствие всех заболевших детей значительно улучшилось. 12 из них уже были выписаны врачами — ребят забрали родители. По возвращении в ЛНР за ними будут приглядывать медицинские специалисты Краснодонского района.