У половины заболевших детей с поезда Тюмень – Адлер обнаружили грипп А
Mash: 34 ребёнка из поезда Тюмень – Адлер оказались больны ОРВИ, 55 — гриппом А
Дети, доставленные в больницу в Саратове. Обложка © Ural Mash
Грипп группы А подтвердился у 55 детей, которых сняли с поезда Тюмень – Адлер в Саратовской области. А ещё у 34 школьников обнаружилась острая респираторная вирусная инфекция. Об этом сообщает Mash.
К настоящему моменту самочувствие всех заболевших детей значительно улучшилось. 12 из них уже были выписаны врачами — ребят забрали родители. По возвращении в ЛНР за ними будут приглядывать медицинские специалисты Краснодонского района.
Напомним, 21 декабря стало известно, что организованную группу детей, возвращавшихся из лагеря в Тюменской области, сняли с поезда под Саратовом из-за жалоб у некоторых из них на температуру. К сожалению, одна 12-летняя девочка скончалась ещё под Пензой. Возбуждено уголовное дело. Всего в больнице находились 124 человека, из которых больны были 86 ребят. Мать погибшей девочки винит во всём руководство лагеря "Олимпийская ребячка".