Регион

Уведомления отключены

22 декабря, 15:16

Директор лагеря, в котором заболели снятые с поезда дети, жёстко прошлась по матери погибшей девочки

Директор лагеря, в котором заболели снятые с поезда дети, отрицает свою вину

Лариса Шилова — директор "Олимпийской Ребячки" под Тюменью. Обложка © Telegram / "Я люблю Ребячку! А ты?"

Лариса Шилова — директор "Олимпийской Ребячки" под Тюменью. Обложка © Telegram / "Я люблю Ребячку! А ты?"

Директор детского лагеря "Олимпийская ребячка" в Тюменской области, в котором заразились первые дети, позднее снятые с поезда в Саратовской области, не видит своей вины в трагической смерти 12-летней девочки. Об этом узнали Ural Mash, позвонившие Ларисе Шиловой прямо на совещание.

Директор лагеря, в котором заболели снятые с поезда дети, отрицает свою вину. Видео © Ural Mash

"Вины мы за собой не чувствуем. Мы чувствуем только то, что благодаря нашему мероприятию потерян ребёнок. И, конечно, то, что дети там заболели... У каждого свои иммунитеты. Ну а если они через раз прививались, то понятно, что мы получили ту картину, которая складывается сейчас", — сказала она.

Она указала, что по вопросам медицины уже работает Роспотребнадзор, а у лагеря ничего нет, хотя служба, указывает она, "хочет защитить" и пришла в учреждение, которому хочется петь дифирамбы.

Говоря о мнении мамы девочки, обвинившей в потере руководство лагеря, Шилова заявила, что та вместо оплакивания ребёнка, находится в "угаре" и "даёт какие-то интервью".

"Ситуация опасная": Вспышки самого тяжёлого гриппа А, который нашли у снятых с поезда детей, начались по всей России
"Ситуация опасная": Вспышки самого тяжёлого гриппа А, который нашли у снятых с поезда детей, начались по всей России

Напомним, вчера стало известно, что организованную группу детей, возвращавшихся из лагеря в Тюменской области, сняли с поезда под Саратовом из-за жалоб у некоторых из них на температуру. К сожалению, одна 12-летняя девочка скончалась ещё под Пензой. Возбуждено уголовное дело. Всего в больнице находятся 124 человека, однако больны только 86 ребят: у 16 выявили опасный грипп А, а у 17 — ОРВИ. Мать погибшей винит во всём руководство лагеря "Олимпийская ребячка".

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров