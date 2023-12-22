Директор лагеря, в котором заболели снятые с поезда дети, жёстко прошлась по матери погибшей девочки
Директор лагеря, в котором заболели снятые с поезда дети, отрицает свою вину
Лариса Шилова — директор "Олимпийской Ребячки" под Тюменью. Обложка © Telegram / "Я люблю Ребячку! А ты?"
Директор детского лагеря "Олимпийская ребячка" в Тюменской области, в котором заразились первые дети, позднее снятые с поезда в Саратовской области, не видит своей вины в трагической смерти 12-летней девочки. Об этом узнали Ural Mash, позвонившие Ларисе Шиловой прямо на совещание.
Директор лагеря, в котором заболели снятые с поезда дети, отрицает свою вину. Видео © Ural Mash
"Вины мы за собой не чувствуем. Мы чувствуем только то, что благодаря нашему мероприятию потерян ребёнок. И, конечно, то, что дети там заболели... У каждого свои иммунитеты. Ну а если они через раз прививались, то понятно, что мы получили ту картину, которая складывается сейчас", — сказала она.
Она указала, что по вопросам медицины уже работает Роспотребнадзор, а у лагеря ничего нет, хотя служба, указывает она, "хочет защитить" и пришла в учреждение, которому хочется петь дифирамбы.
Говоря о мнении мамы девочки, обвинившей в потере руководство лагеря, Шилова заявила, что та вместо оплакивания ребёнка, находится в "угаре" и "даёт какие-то интервью".
Напомним, вчера стало известно, что организованную группу детей, возвращавшихся из лагеря в Тюменской области, сняли с поезда под Саратовом из-за жалоб у некоторых из них на температуру. К сожалению, одна 12-летняя девочка скончалась ещё под Пензой. Возбуждено уголовное дело. Всего в больнице находятся 124 человека, однако больны только 86 ребят: у 16 выявили опасный грипп А, а у 17 — ОРВИ. Мать погибшей винит во всём руководство лагеря "Олимпийская ребячка".