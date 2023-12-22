Директор лагеря, в котором заболели снятые с поезда дети, жёстко прошлась по матери погибшей девочки

Директор детского лагеря "Олимпийская ребячка" в Тюменской области, в котором заразились первые дети, позднее снятые с поезда в Саратовской области, не видит своей вины в трагической смерти 12-летней девочки. Об этом узнали Ural Mash , позвонившие Ларисе Шиловой прямо на совещание.

"Вины мы за собой не чувствуем. Мы чувствуем только то, что благодаря нашему мероприятию потерян ребёнок. И, конечно, то, что дети там заболели... У каждого свои иммунитеты. Ну а если они через раз прививались, то понятно, что мы получили ту картину, которая складывается сейчас", — сказала она.