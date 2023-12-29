Турецкие футболисты не стали играть в Саудовской Аравии из-за запрета на баннер

Намеченное на 29 декабря дерби между стамбульскими клубами "Фенербахче" и "Галатасарай" в рамках Суперкубка Турции не состоялось. Футболисты отказались выходить на поле в Саудовской Аравии после запрета на национальный лозунг.

Незадолго до старта спортивного события Эр-Рияд запретил демонстрацию баннеров с высказыванием основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Лозунг гласит, что "мир дома — мир во всём мире". Дискуссии по этому вопросу длились целый день, но они так и не привели к результату.

Об отмене игры спортклубы написали в соцсетях. В сообщениях сказано, что встреча будет перенесена на более поздний срок. Болельщики отреагировали на инцидент с ожидаемым недовольством, обвинив в произошедшем и турецкую федерацию футбола, и саудовские власти.