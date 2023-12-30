МИД Британии: Лондон не станет признавать голодомор геноцидом украинцев

Правительство Соединённого Королевства не намерено закреплять за голодомором 1932–1933 годов на Украине статус геноцида. Об этом заявил замминистра иностранных дел Британии Тарик Ахмад.

Так дипломат прокомментировал майское решение Палаты общин принять резолюцию о признании массового голода в Незалежной актом преднамеренного уничтожения народа. Замглавы МИД добавил, что эти события действительно были ужасной катастрофой, но кабмин королевства не уполномочен заниматься такими вопросами.

"Давняя позиция Великобритании заключается в том, что любое решение по поводу того, имел ли место геноцид, должен выносить компетентный суд после изучения всех доказательств, а не правительства или внесудебные стороны", — подытожил Ахмад.