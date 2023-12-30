О деньгах придётся забыть: Россиян предупредили об энергетической опасности сплетен

Чаще всего нехватка денег вынуждает людей жаловаться на работу и искать дополнительные источники заработка. Однако корень этой проблемы нередко заключается вовсе не в низкой продуктивности, а в нехватке энергии, рассказал эксперт в области личностного роста Сергей Че.

"Чем меньше уровень энергии, тем меньше денег приходит в нашу жизнь. Многие предприниматели знают этот эффект и стараются соблюдать режим сна и проявлять физическую активность, чтобы держать себя в форме. Но есть действия, через которые уплывает наша энергия. В первую очередь — это осуждение", — отметил цифровой консультант.

По словам Че, когда человек критикует других, он сам теряет энергию. Например, некоторым мужчинам не нравятся девушки с татуировками. И пока внутри происходит борьба между увиденным и своими нормами морали, ресурс утекает. Чтобы избежать таких неприятностей, стоит задуматься о смене мировоззрения. То же самое касается и сплетен.

"Предположим, что-то случилось на работе, или дома, или где-то в стране, и вы хотите обсудить это с коллегой или близким человеком. Остановитесь и подумайте, зачем это нужно? Вы в состоянии повлиять на исход события? Если нет, то обсуждать нечего. Было и прошло", — поделился эксперт с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".