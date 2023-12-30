В МИД заявили о планах США открыть "второй фронт" на Южном Кавказе

Южный Кавказ может стать для США площадкой, на которой развернётся "второй фронт" против России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта" против России", — приводит его слова РИА "Новости".

Как подчеркнул дипломат, подобное идёт вразрез с "подлинными интересами народов региона".