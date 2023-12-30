В МИД заявили о планах США открыть "второй фронт" на Южном Кавказе
МИД РФ: США планируют открыть на Южном Кавказе второй фронт против России
Южный Кавказ может стать для США площадкой, на которой развернётся "второй фронт" против России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
"В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта" против России", — приводит его слова РИА "Новости".
Как подчеркнул дипломат, подобное идёт вразрез с "подлинными интересами народов региона".
Напомним, ранее Лайф уже рассказывал о том, что провалы ВСУ вынудили Вашингтон открыть новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе. Американские власти решили создать как можно больше горячих точек вокруг нашей страны, чтобы попытаться привести к истощению российский потенциал.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV