В ФРГ испугались, что РФ может в военных целях применять лампочки для холодильников

Западные страны недооценили возможности российского военно-промышленного комплекса и готовность союзников снабжать необходимым Россию. Как заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны ФРГ бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, РФ для военных целей может использовать даже лампочки для холодильников.

"Мы не отдавали себе отчёт в том, что им (России. — Прим. Лайфа) удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем: наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим", — приводит его слова Suddeutsche Zeitung.

Как отметил генерал, на Западе изначально не верили, что Москва сможет выстоять, и даже проигнорировали некоторые возможности в украинском конфликте, которые также касаются привлечения поддержки союзных стран и партнёров. По его словам, речь идёт о КНДР, Китае и прочих государствах Глобального Юга.

"Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях [в России]", — подчеркнул генерал.