В российских фастфудах изменят требования к внешнему виду персонала

В заведениях быстрого питания изменят требования к внешнему виду сотрудников с 1 января следующего года. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, персонал таких заведений сможет носить: не больше одной пары серёжек и пирсинг без камней; маникюр с покрытием из семи цветов — от полупрозрачных и нюдовых до белых и пастельных. Также сотрудникам фастфудов разрешат приходить на работу в кроссовках, но только в тёмных носках.

Кроме того, несовершеннолетним работникам увеличат смены до 22:00, разрешат работать по воскресеньям, предоставят бесплатные обеды, а также разрешат требовать выходные при работе 5/2. Руководство объясняет, что всё это сделано для того, чтобы не было текучки кадров.

В отношении клиентов также были предприняты изменения. С начала Нового года им будут предоставлять только пластиковые стаканчики для коктейлей и напитков вместо бумажных.