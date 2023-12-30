В российских фастфудах изменят требования к внешнему виду персонала
Mash: Фастфуды в РФ изменят требования к внешнему виду сотрудников с 1 января
В заведениях быстрого питания изменят требования к внешнему виду сотрудников с 1 января следующего года. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации канала, персонал таких заведений сможет носить: не больше одной пары серёжек и пирсинг без камней; маникюр с покрытием из семи цветов — от полупрозрачных и нюдовых до белых и пастельных. Также сотрудникам фастфудов разрешат приходить на работу в кроссовках, но только в тёмных носках.
Кроме того, несовершеннолетним работникам увеличат смены до 22:00, разрешат работать по воскресеньям, предоставят бесплатные обеды, а также разрешат требовать выходные при работе 5/2. Руководство объясняет, что всё это сделано для того, чтобы не было текучки кадров.
В отношении клиентов также были предприняты изменения. С начала Нового года им будут предоставлять только пластиковые стаканчики для коктейлей и напитков вместо бумажных.
Ранее Лайф писал, что абсолютное большинство (85%) российских компаний заявили о нехватке персонала. За этот год количество вакансий выросло более чем в полтора раза, однако резюме работники стали отправлять реже — их число снизилось на 2%.