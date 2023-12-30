Задержан неадекватный водитель, протаранивший 13 авто в московском дворе

В Москве задержали неадекватного водителя, который протаранил 13 припаркованных машин. Им оказался 41-летний житель Перова Кирилл С., пишет SHOT. Теперь ему грозит лишение прав на срок до 3,5 года и административный арест до 15 суток.

Неадекват на внедорожнике протаранил более десяти автомобилей в московском дворе. Видео © Telegram / SHOT

Мужчина отказался пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. Ему предъявили обвинения по двум статьям: "Отказ водителя пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения по требованию полномочного должностного лица" и "Покидание водителем места ДТП, в котором он участвовал". Прокуратура Москвы взяла это дело на контроль.