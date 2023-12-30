Задержан неадекватный водитель, протаранивший 13 авто в московском дворе
В Москве задержали неадекватного водителя, который протаранил 13 припаркованных машин. Им оказался 41-летний житель Перова Кирилл С., пишет SHOT. Теперь ему грозит лишение прав на срок до 3,5 года и административный арест до 15 суток.
Неадекват на внедорожнике протаранил более десяти автомобилей в московском дворе. Видео © Telegram / SHOT
Мужчина отказался пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. Ему предъявили обвинения по двум статьям: "Отказ водителя пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения по требованию полномочного должностного лица" и "Покидание водителем места ДТП, в котором он участвовал". Прокуратура Москвы взяла это дело на контроль.
Ранее Лайф рассказывал, что на востоке Москвы неадекватный водитель на белом Mitsubishi Pajero Sport, пытаясь выехать со двора, протаранил более десятка машин. После загадочной акции мужчина скрылся.
Telegram / SHOT